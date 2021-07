De lucht in vanwege een halve eeuw lidmaatschap bij De Treffers in Rosmalen ‘Nooit gedacht dat ik dit zou doen’

ROSMALEN - ,,Nooit gedacht dat ik dit zou durven in m’n leven. Ik ben normaal gesproken helemaal geen type voor de achtbaan op de kermis. Maar deze ballonvaart met mijn vrouw Karin was geweldig.

De 59-jarige Adrie van Tuijl kreeg voor zijn 50-jarig lidmaatschap bij zwem- en polovereniging De Treffers in Rosmalen een vlucht met een luchtballon cadeau. Het echtpaar steeg op vanaf het grasveld bij zwembad Kwekkelstijn in Rosmalen. Bijzonder, want daar begon Van Tuijl ooit met zwemmen. ,,Het vertrekpunt bij het zwembad van De Treffers maakte deze vlucht al extra speciaal”, beaamt hij. ,,Onze ballon landde uiteindelijk op een pas gemaaid weiland in Vessem.”

Niet op voetballen, dus dan zwemmen

Omdat Adrie als jongetje niet van voetballen hield, ging hij zwemmen. Een halve eeuw later is hij nog steeds bij De Treffers actief. “Een vriend was al langer lid. Hij was enthousiast, dus ging ik ook eens kijken. Het wedstrijdzwemmen sprak me wel aan. Later ben ik ook gaan ging waterpoloën.”

Sporten niet vanzelfsprekend

Het was een tijd waarin sporten helemaal niet vanzelfsprekend was. “Mijn vader was veertien, toen hij ging werken en mijn moeder zestien. Er was toen niet eens een zwembad”, zegt Van Tuijl. ,,Als er al gezwommen werd, was dat in open water of in een sloot. Bovendien hadden ze er toen ook geen tijd voor. Pas vanaf de jaren vijftig ontstond er meer tijd voor recreatie.”

Quote Een paar maanden wilden waterpo­loën. Daarom werd er een club opgericht Adrie van Tuijl

Vereniging De Treffers ontstond in 1968. Eerst werd er alleen gezwommen in het bestaande buitenbad. “Sport was sowieso kleinschalig”, weet Van Tuijl nog. ,,Een paar man wilden waterpolo-wedstrijden organiseren. Daarom moest er een club worden opgericht.” De nieuwe zwem- en waterpolovereniging groeide snel. “Er waren hier in de omgeving veel jonge mensen komen wonen. De wijken schoten de grond uit”, verklaart hij.

Coachen en trainen

Van Tuijl ging zich op een gegeven moment ook op andere zaken bij de vereniging richten. “Eerst wat coachen, daarna trainen”, zegt hij. ,,Ik had ook het geluk dat mensen bleven hangen. Zo konden we met een oud-Heren 1 team toch nog wedstrijden doen. En ja, die derde helft was ook bij ons altijd heel gezellig.”

Volledig scherm Zwem- en Waterpolovereniging De Treffers in Rosmalen is een club van families. © Roel van der Aa

Er was wel een keerpunt. “Mijn dochter en zoon zijn ook lid van de vereniging geworden. Zwemmen zit blijkbaar in ons bloed. Doordat meerdere kinderen van ouders waar ik vroeger mee gezwommen heb ook bij de Treffers sportief actief waren, ben ik vrijwilligerstaken gaan doen.”

Familievereniging

Sowieso is De Treffers wel een vereniging van families. “In verschillende periodes had je altijd gezinnen die de kar trokken. Meestal waren ze dan lid als kind en kwamen ze met hun eigen kinderen weer terug. Omdat ze de vereniging al kenden, was de wil om mee te helpen ook altijd groot.”

Voorlopig blijft Van Tuijl nog wel betrokken. “Ik hoop wat meer tijd te krijgen om zelf ook weer te gaan zwemmen. Door het vele werk is dat er de laatste jaren helaas bij ingeschoten. Gelukkig ben ik voortaan erelid en kan ik zo lang blijven als ik wil!”