De Meent/In de Roos blijft twee jaar langer geopend: ‘Een mooie uitdaging’

Stichting Gemeenschapshuis De Meent/In de Roos heeft overeenstemming bereikt met Cello over de verkoop van het pand. De horecaformule waarbij hoofdzakelijk mensen met een beperking werkten is definitief van de baan. Maar omdat de stichting - behalve het zorgdragen voor het lunchcafé – ook het bewaken van de ontmoetingsfunctie voor Zuid in de statuten heeft staan, is gezocht naar mogelijkheden om deze functie voor wijk zoveel mogelijk te continueren. Paul Hilgers, samen met Peter Bogaerts bestuurslid van de Raad van Toezicht van De Meent/In de Roos, is blij dat met de verkoop aan Cello is bedongen dat het pand tot eind 2021 open is voor wijkactiviteiten.