De meeste bouwbedrijven van Brabant vind je in Den Bosch

Loek van Steenber­gen (85) overleden: ‘Mokerslag voor diverse organisa­ties in Den Bosch’

12:19 DEN BOSCH - Of het nu gaat om de stichting Jazz in Duketown, de Vincentiusvereniging, Kerstproeverij en Sociaal Restaurant (Resto van Harte). Bosschenaar Loek van Steenbergen (85) was daar nauw bij betrokken als (mede)oprichter of bestuurslid. Hij zette zich ook in voor de Voedselbank, Stichting Actieve Senioren, Stichting Leergeld en Stichting Seniorenbus. Loek van Steenbergen overleed dinsdag onverwacht na een kort ziekbed.