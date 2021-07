De Moriaan vernieuwd als VVV Visit Den Bosch: ‘Er is grote behoefte aan deze informatie’

DEN BOSCH - Ruim een half jaar nadat de VVV-vestiging in de Moriaan aan de Bossche Markt werd gesloten, is het pand nieuw leven ingeblazen als bezoekersloket VVV Visit Den Bosch. ,,We hebben gedacht aan verhuizing naar een pand in de Visstraat of bij het station. Maar dit is de beste locatie’’, aldus wethouder Mike van de Geld vrijdag bij de officiële opening.

,,Er is grote behoefte aan deze informatie’’, weet Hilda Terlouw, coördinator van VVV Visit Den Bosch. ,,In de aanloop naar de officiële opening, waren we vanaf maandag geopend. En we hebben inmiddels zo'n 500 bezoekers mogen verwelkomen. Daar zaten zo’n zestig buitenlanders bij. En verder mensen uit het hele land.’’

‘Behoorlijk wat jongeren’

Terlouw benadrukt je bezoekers niet uitsluitend moet zoeken in de oudere leeftijdscategorie. ,,Er wordt weleens gedacht dat jongeren via een website toeristisch informatie opzoeken en alleen ouderen naar een vestiging zoals deze gaan. Maar tussen de honderden bezoekers zaten behoorlijk wat jongeren. Jong en oud waardeert het om persoonlijk te worden geholpen. Hier zijn ze bijvoorbeeld blij met informatie over de tijdelijke terrassen op bijzondere locaties.’’

De indeling van de Moriaan is onvergelijkbaar met de jaren dat de VVV er was gevestigd. De vele schappen met souvenirs die je er kon kopen zijn verdwenen. Ze hebben onder meer plaats gemaakt voor tafels en stoelen. ,,Daar kunnen we met de bezoekers bespreken waaraan zij behoefte hebben. Dus niet meer zoals de afgelopen jaren vanachter de balie. En we geven ook de service om na te gaan of er bijvoorbeeld nog een vaartochtje is te reserveren en hotelkamers beschikbaar zijn.’’

Volledig scherm Zo was de VVV-winkel in de Moriaan jarenlang ingericht. © Marc Bolsius

‘Bezoekers stimuleren’

Behalve wandel- of fietsroutekaarten is er niets meer te koop. De schappen hebben plaatst gemaakt voor vitrines aan de muur waarin spullen te zien zijn van Bossche ondernemers. Dat geldt voor een keuze uit het assortiment delicatessen van Barique en keramiek van Cor Unum. ,,Elke maand mogen andere ondernemers in deze vitrines iets aanprijzen. Daarmee stimuleren we bezoekers om naar deze bedrijven te gaan.’’

De twintig medewerkers die werkzaam waren bij de VVV Oost-Brabant zijn inmiddels aan de slag bij VVV Visit Den Bosch. De gemeente is gestopt met de subsidie aan de VVV Oost-Brabant. ,,Maar we hebben nog steeds de licentie en VVV is natuurlijk een sterk merk’’, aldus wethouder Van der Geld.

Visit Den Bosch is dagelijks geopend.