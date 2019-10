De Nachtegaal zingt nog steeds haar hoogste lied in Berlicum

BERLICUM - Tal van vogelverenigingen in de regio leiden een tanend bestaan of zijn al verdwenen. In Vinkel, Den Dungen en Gestel stopten er al, in Wijbosch waren er ooit vier, nu nog een. Maar in Berlicum gaat het nog steeds prima met jubilaris De Nachtegaal. Wat is hun geheim?

Klikklak, klikklak. Leden van vogelvereniging De Nachtegaal in Berlicum zijn er maar druk mee. Ze bouwen in dorpshuis De Moerkoal in Middelrode de zelfgemaakte stalen stellingen op voor de grote, jaarlijkse vogeltentoonstelling die vrijdag, zaterdag en zondag wordt gehouden.

Vogels in alle kleuren van de regenboog

Niet alleen 24 leden van de eigen club doen mee. Ook leden van vogelverenigingen uit Veghel, Heeswijk en Dinther, Rooi en Schijndel sluiten aan. En dat betekent dat er in alle kleuren van de regenboog 466 vogels van allerlei pluimage te kijk staan voor het publiek.

Secretaris Gijs van Heertum en voorzitter Toon Verhagen van De Nachtegaal zijn er best trots op dat hun vereniging nog steeds 51 leden telt en zelfs nog wat jonge gasten van tegen de dertig in huis heeft. ,,Hoe dat komt? Ik denk dat we als bestuur heel goed luisteren naar onze leden. Hier geldt het democratisch principe: de leden hebben het voor het zeggen. Het bestuur luistert en voert mee uit”, denkt Van Heertum.

,,Bovenal zijn we een soort vriendenclub waar ook alle vrouwen bij betrokken zijn. We leven elk jaar naar onze tentoonstelling toe. Dat is toch weer een hoogtepunt. En bij de opening zijn alle vrouwen aanwezig. De Moerkoal zit dan helemaal vol. We zijn dus ook een saamhorig clubke.”

Elke vergadering een mop

Slager Gerrit van Zoggel (87) was zestig jaar geleden een van de oprichters. ,,Steevast begon elke vergadering met het vertellen van een mop door Gerrit. We zijn dus niet alleen met die vogels bezig. We houden van gezelligheid en doen ook uitstapjes. Zoals dit jaar met ons jubileum samen op de fiets naar de museumboerderij in Vinkel en daarna samen lekker wat eten. Dat hoort er ook bij.”

Aanwas vanuit Vinkel

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat De Nachtegaal, zonder zelf te werven, ook leden erbij kreeg van andere vogelverenigingen. ,,Toen Vinkel stopte, sloten leden van daar zich bij ons aan. Maar we hebben ook onderling met andere vogelverenigingen goede contacten. Zo lenen we voor onze tentoonstelling kooien van naburige verenigingen. Als zij van ons wat nodig hebben, dan doen we dat andersom. Zo help je elkaar.”

466 vogels

De zaal van de Moerkoal staat dit jaar gevuld met 466 vogels. Gijs van Heertum: ,,Je kan het zo gek niet opnoemen, of ze zijn er te zien. Kanaries in de kleuren geel, groen en rood. Zebravinken, tropen, ja zelfs allerlei mozaïeken. Alle kleuren van de regenboog zijn vertegenwoordigd.”