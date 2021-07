De natuur als openbaar toilet voor campers bij Slot Loevestein, ‘Vaak een kleine groep die het verpest voor de rest’

Video Brand in gebouw van Jeugd Aktief in Vught: ‘Veel schade en een hoop gedoe, maar kinderva­kan­tie­week gaat door’

9:57 VUGHT - Het pand van Jeugd Aktief in Vught is zondagochtend vroeg getroffen door een brand. De brandweer had het vuur aan de Van Miertstraat snel onder controle, maar de schade is groot. Belangrijkste detail volgens Koen Verhees van de organisatie: ,,Jeugd Aktief (de kindervakantieweek) kan gewoon doorgaan dus de kinderen zullen er geen last van hebben".