De Oeteldonkse vlag zegenen, de driekleur van de Sint-Janstoren én...Imca Marina

Refugee Team wint IGNITE Award 2018

15:49 VUGHT - Refugee Team is gisteren tot winnaar van de IGNITE Award 2018 verkozen. De onderneming is actief in Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. ,,Refugee Team zet op een toegankelijke manier de integratie van vluchtelingen in”, aldus juryvoorzitter Edward van der Marel. ,,Dit idee vergroot hun sociale status en de kans op duurzame inzetbaarheid in onze maatschappij.”