De opmaat voor Oeteldonks carnaval: de presentatie van de Kwèk-cd

Politie deelt informatie over vermiste Bart van Betuw, laatst gezien in Den Bosch

11 januari DEN BOSCH - De politie zoekt al meer dan een week naar Bart van Betuw. De 53-jarige man is sinds dinsdag 2 januari niet meer gezien. Mogelijk was hij nog even op station Den Bosch Oost, al is dat niet helemaal zeker.