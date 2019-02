De Parade is overvol, maar op andere locaties is voor een nieuw evenement nog wel plek

In Willem­spoort-Zuid ruim 450 woningen tussen stad en natuur

6:14 DEN BOSCH - Vér voor de crisisjaren lag er een plan om het gebied Willemspoort over de Randweg te bebouwen, met overkluizing dus. Dat plan verdween, net als meerdere ontwerpen, in de prullenbak. Voor het gebied tegenover de ingang van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het huidige verharde parkeerterrein, is maandagavond een nieuw plan gepresenteerd: ruim 450 appartementen, in verschillende huur- en koopprijzen, met ook zorg-appartementen en appartementen/studio’s van 40 tot 45 vierkante meter.