‘De Parade ziet er vreselijk uit zonder bomen’

DE STAD VAN...DEN BOSCH - Wies van Leeuwen is cultuurhistoricus. Hij werkt aan een boek over het Tilmanshof. ,,Er wordt nogal wat onzin verteld over die huisjes.”

Officieel is Wies van Leeuwen (71) al een tijdje met pensioen, maar hij werkt momenteel aan een aantal boeken tegelijk. ,,Ik kan het nog niet laten”, zegt hij achter een kopje koffie. Er staan al boeken op zijn naam over onder meer de mooiste kerken en kastelen van de provincie, architect Pierre Cuypers en het orgel van de Sint-Jan.

Aantrekkelijk stukje stad

Hij zit nu middenin een publicatie over het Tilmanshof. ,,Dat is een hofje achter de Parklaan, waar de bankiersfamilie Tilman acht kleine huisjes heeft laten bouwen, zodat hun personeel daar na hun pensioen kon wonen. Uiteindelijk heeft de gemeente de huizen gekocht zodat ze geen verkeerde bestemming zouden krijgen. Nu zijn ze verkocht en wonen er allemaal verschillende bewoners. Het is een mooi en aantrekkelijk stukje in de stad. Maar er wordt nogal wat onzin verteld over de huisjes, het is mooi om nu eens uit te zoeken hoe het écht zit.”

Quote Nou, daar zitten wel wat pijnpunten Wies van Leeuwen



Van Leeuwen werkte tot 2015 bij de provincie als beleidsmedewerker cultuurhistorie en monumenten. Hoe staat het er op dat vlak voor in de stad? ,,Nou, daar zitten wel wat pijnpunten. Ik ben betrokken bij de Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg, dan maken we ons altijd zorgen over twee zaken: de Markt en Parade. Op de Parade komt nu een theater dat wij te groot vinden voor het plein. We hebben wel meegepraat met de architect zodat bijvoorbeeld de kleuren nu beter passen in de omgeving. Maar het gebouw blijft te groot. Je ziet vaak bij nieuwbouw dat het contrast met de rest van de omgeving te groot is. Dat willen we voorkomen. Maar het plein ziet er nu vreselijk uit zonder bomen. De gemeente heeft te lang geaarzeld om er iets aan te doen.”

Liefde voor de stad

Van Leeuwen spreekt puur uit liefde voor de stad. Hij geeft les in Boschlogie, monumentenzorg. ,,Daar zit ook altijd een stadswandeling bij. Dan kun je laten zien wat er allemaal veranderd is, want dat doet de stad voortdurend. Dat je de historie op elke straathoek tegenkomt vind ik de charme van deze stad, terwijl je ook groengebieden hebt als fort Crèvecoeur. Bijzonder dat je dat allemaal bij elkaar kunt vinden.”

Trots op…

,,Toch de Sint-Jan. We organiseren daar orgelconcerten, bij iedere weersomstandigheid ziet het er van binnen weer anders uit. Op een zonnige dag zie je de prachtige kleuren en lichtinval. Of je nou gelovig bent of niet, katholiek of protestant; dat doet er niet toe. We mogen heel trots zijn op de Sint-Jan.”