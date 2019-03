De Paternoster: van bruin café tot carnavalspaleis

De kiel: niet zómaar een carnavals­pak

13:04 DEN BOSCH - Een Assepoester, Roodkapje, Bob Marley of Fred Flintstone zul je tijdens carnaval in Den Bosch niet snel tegenkomen. Wie zich de komende dagen door Oeteldonk begeeft, ziet feestvierende mensen in een kiel of jasje, beplakt met allerlei emblemen.