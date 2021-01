De polder volbouwen, zoals in de Groote Wielen, zal niet zo snel meer gebeuren

Dat Rosmalen bij Den Bosch moest en zou worden gevoegd was vooral nodig om de centrumfunctie van de stad te versterken en ruimte te bieden voor woningbouw in de polder. Die polder noordelijk van Rosmalen heet intussen Groote Wielen en er komen in totaal 4.300 woningen. Zo’n grote polder bebouwen zal niet zo snel meer gebeuren, verwacht hoogleraar Willem Korthals Altes.