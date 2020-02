De pomp is weer thuis bij 't Pumpke in Den Bosch: ‘Dit is historie’

Jarenlang stond de pomp op het terras, maar media 2018 was de pomp plots verdwenen. Het terras werd verbouwd en dus moest de pomp plaatsmaken. ,,Eigenlijk heeft het te lang geduurd voordat ‘ie terug was", vertelt Hans Bosmans. Zijn familie begon met 't Pumpke in de Hooge Nieuwstraat, maar in de jaren zestig verhuisde men naar de Parade. ,,Maar ik ben hartstikke blij dat de pomp terug is. Het is wat mij betreft traditie.”

Een geschenk

De pomp was in de jaren zestig een geschenk van De Komische Folkloristische Fanfare de Kikvorschen, Kegelclub RANG en de Oeteldonksche Club 1882. Afgevaardigden van die groepen waren vrijdagmiddag ook te vinden bij ‘t Pumpke. Onder hen Roderick van de Mortel. De huidige burgemeester van Vught is als een zogeheten Dassendrager vooraanstaand lid van De Kikvorschen, is ook lid van Kegelclub RANG en tevens spreekstalmeester van de dag.

Volledig scherm Spreekstalmeester Roderick van de Mortel © Roel Kuilder

,,Dit is historie", vertelt hij glunderend. ,,Het is voor ons extra mooi dat wij als clubs hier weer aanwezig kunnen zijn. Onze voorgangers hebben de pomp mogen schenken, wij mogen het weer verwelkomen.”

‘Als dat ding het nou nog steeds niet doet...’

Ook Peter van den Groenendaal, de huidige uitbater van 't Pumpke, is blij dat de pomp terug is. ,,Mensen bleven er steeds naar vragen", vertelt hij lachend. ,,De pomp is flink opgepoetst. Hij blinkt als nooit tevoren.” En hij verwacht hoog bezoek, want bisschop Gerard de Korte gaat de pomp inzegenen. ,,Na bisschop Bekkers en bisschop Hurkmans is hij de derde bisschop die het in gaat zegenen. Als dat ding het nou nog steeds niet doet...", zegt Van den Groenendaal lachend.

Volledig scherm De Korte inspecteert de pomp © Roel Kuilder

Bisschop De Korte kan wel lachen om die opmerking. ,,Dat heeft ook wel iets komisch, toch? En de pomp hoort ook hier, natuurlijk", zegt hij terwijl hij het object eens goed bekijkt. Onder grote belangstelling zegent hij even later de pomp in, waarna spreekstalmeester Van de Mortel het publiek opzweept: ,,Laat het feest beginnen!”

Volledig scherm Inzegening van 't Pumpke © Roel Kuilder