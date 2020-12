De Poort krijgt vertrouwen gemeente, in ieder geval tot april: ‘wel heel kort om ons te bewijzen’

Volgens wethouder Ufuk Kâhya is er wel degelijk sprake van vertrouwen in het nieuwe bestuur, dat op 31 oktober een nieuw plan aanbood. ,,Maar er is ook veel gebeurd en ik heb geen behoefte meer aan een paar nieuwe besturen per jaar.”

Bestuurslid Kasper Kiel, die tot twee jaar geleden nog voorzitter was van de stichting Jongerenwerk Maaspoort, is blij met het vertrouwen. ,,Alleen is de termijn tot 1 april wel heel erg kort om ons te bewijzen. Dat is jammer. We moeten echt nagaan of dat wel haalbaar is. Zeker in deze moeilijke coronatijd.”

Samen en voor heel Noord

Kiel weet zeker dat het nieuwe bestuur, waarin ook enkel jongeren zitten met een Poort-achtergrond, kan voldoen aan de opdracht van de gemeente. Belangrijkste daarin is dat De Poort moet draaien met twee jongerenwerkers minder en nadrukkelijk meer moet samenwerken met de andere instellingen in Noord, Powerup073 en Hambaken Connect. Naar die opdracht verwijst Kâhya ook. ,,Het is belangrijk dat we het jongerenwerk daar met alle drie instellingen doen, en ook samen. Niet alleen voor Maaspoort, maar voor heel Noord.”

Subsidiekraan dicht na conflict

Het boek over De Poort kan dus nog niet helemaal dicht. Na een turbulente periode stapte het oude (tweemans)bestuur rond de zomer op. Aanleiding was een conflict met de directeur en het besluit van de gemeente om twee jongerenwerkers weg te halen uit de Maaspoort. Die waren vanuit welzijnsorganisatie Farent gedetacheerd bij De Poort. Uiteindelijk leverde het oude bestuur de opdracht in, waarna de subsidiekraan dichtging.