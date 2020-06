De Poort. Ooit hét voorbeeld in Den Bosch maar nu dreigt het om te vallen

COLUMN Prikangst, het lijkt wel een mannen­kwaal

7 juni DEN BOSCH - Bij de bloedbank van Sanquin in Den Bosch vloeit het bloed rijkelijk in zakken en buisjes. Wekelijks komen hier bijna 500 donoren. Maar vooral de mannen zijn ‘serieus doodsbang voor die naalden’. Waarom in vredesnaam doen ze het dan? Om anderen te helpen hè. Onbaatzuchtigheid staat hier met koeienletters in de lucht geschreven.