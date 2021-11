De Schans is tweede locatie in Den Bosch voor prikken zonder afspraak

DEN BOSCH - In Sociaal Cultureel Centrum De Schans aan de Bossche Troelstradreef kunnen inwoners van Den Bosch en omgeving vanaf 25 november terecht in een locatie voor prikken zonder afspraak.

Sinds woensdag 3 november gebeurt dat al in het Bossche Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel. En volgens een woordvoerder van GGD Hart voor Brabant was de locatie vanaf de start drukbezocht. Zo druk dat besloten is om een tweede locatie te openen.

Inwoners uit Den Bosch en omgeving bezochten afgelopen weken massaal de priklocatie in de Helftheuvel. Op drie prikdagen (3, 10 en 17 november) werden er bijna 1.100 coronavaccinaties gezet.

Janssen en Pfizer

Wie nog niet is gevaccineerd tegen corona kan vanaf donderdag 25 november wekelijks tussen 10.00 uur en 15.00 uur terecht in De Schans. Er is keuze uit twee vaccins: Janssen en Pfizer. Na de eerste vaccinatie met het Pfizer-vaccin wordt een tweede afspraak ingepland. Bij Janssen volstaat één prik.

Naast het prikken zonder afspraak kan er ook nog steeds mét afspraak worden gevaccineerd. Inwoners uit Den Bosch en omgeving kunnen hiervoor terecht in het corona-vaccinatiepunt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. ,,Maandag 18 oktober opende GGD Hart voor Brabant deze locatie en sindsdien weten inwoners de weg naar dit corona-vaccinatiepunt goed te vinden.’’

Ook op andere locaties in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant zoals Berghem, Boxtel, Uden, Tilburg, Veghel en Waalwijk kunnen inwoners de komende tijd nog zonder afspraak terecht voor een coronaprik. Op www.ggdhvb.nl/prikkenzonderafspraak is een volledig overzicht van alle locaties en data te vinden. De openingstijden verschillen per locatie.



