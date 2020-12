De Sint-Jan is een stukje minder hoog, nu de gouden haan in onderhoud gaat

Rond 08.40 uur staat het haantje nog fier bovenop de Sint-Janstoren, uitkijkend over ‘zijn’ Den Bosch. Eigenlijk zoals dat haantje al sinds 1842 doet. Slechts één keer eerder is het haantje van de toren gehaald. Dat was in 1975. Maar net als toen moet het haantje er nu ook af vanwege werkzaamheden. De Sint-Janstoren krijgt een broodnodige opknapbeurt en eigenlijk is het haantje ook wel toe aan wat nieuw bladgoud.