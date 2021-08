De Spoorzone gaat op de schop, maar het is ook wel fijn als je er überhaupt kan komen en rondrijden

Twee jaar geleden kwam Den Bosch nog met een ‘bereikbaarheidsstrategie’ voor de hele gemeente, maar ondertussen is een update voor de Spoorzone wel op zijn plaats. De gemeente kijkt nu hoe automobilist, fietser en voetganger door het gebied kunnen bewegen. ,,Dat betekent dat we goed kijken naar hoe de situatie morgen is, maar ook over vijf of tien jaar. Kijk bijvoorbeeld naar de Diezebrug. Als we die zouden verleggen in verband met de Bossche Stadsdelta, wat gebeurt er dan in de straten daaromheen?”, zegt een woordvoerder van de gemeente Den Bosch.