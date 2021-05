De sportclub steunen door lokaal te kopen met Scoor voor je Club: ‘Een win-win-win’

DEN BOSCH - Sportverenigingen en lokale ondernemers hebben door de coronapandemie een financieel moeizaam jaar gehad. Maar in Den Bosch kunnen clubs en ondernemers elkaar helpen. In de gemeente is het initiatief Scoor voor je Club gestart waarbij leden hun club steunen door lokaal te kopen.

Met Scoor voor je Club krijgt iedere sportclub een digitale clubkaart die gedeeld kan worden met clubleden. Zij kunnen deze weer delen met vrienden en familie. Met elke pintransactie bij een aangesloten ondernemer gaat een bepaald vast bedrag of percentage in een spaarpotje. De ene helft daarvan is voor de deelnemer, de andere helft voor de club die hij of zij steunt.

De bakker op de hoek

,,Een win-win-win", zegt Marcel van Galen oprichter van de Qiy Foundation, de initiatiefnemer van Scoor voor je Club. ,,Leden sparen voor bijvoorbeeld de contributie of andere producten, clubs krijgen zo geld en ondernemers krijgen klanten. Een soort van maatschappelijk digitaal ecosysteem.” Scoor voor je Club wil dat er vooral lokaal gekocht wordt. Dus niet bij webshops zoals Amazon en Bol.com, maar juist bij een restaurant, een schoenenzaak of een keten met een lokale betrokkenheid. ,,De lokale economie kan een boost gebruiken. En clubs krijgen zo een steun in de rug”, aldus Vincent de Vries, ambassadeur en voormalig topbadmintonspeler.

Volledig scherm MHC Rosmalen is ook aangesloten bij Scoor voor je Club © Jan Zandee

OJC, OSC’45, MHC en BCH

In de gemeente Den Bosch doen vooralsnog vier clubs mee met Scoor voor je Club: voetbalclubs OJC Rosmalen en OSC’45, hockeyclub MHC Rosmalen en badmintonclub BCH. Elke club wordt gevraagd om minimaal twee ondernemers te werven. ,,Voor ondernemers is dit een uitkomst", zegt Van Galen. ,,Vaak sponsort een ondernemer één vereniging met een bord langs het veld en andere verenigingen niet. Maar nu kun je veel meer mensen blij maken.” De Vries vult aan: ,,Hopelijk zien anderen dat dit iets blijvend is, in plaats van een actie die een bepaalde tijd duurt.”

Willen met zo'n tien of vijftien beginnen’

Bij OJC Rosmalen is Roel van de Sande blij met het initiatief. Hij werd het afgelopen jaar namens de club doodgegooid met allerlei ideeën om geld binnen te halen. ,,Maar vaak bleek het belang van het bedrijf belangrijker te zijn dan de club. Bij Scoor voor je Club is dit niet. De gemeente staat bijvoorbeeld achter dit initiatief en dat is een belangrijk signaal.” Hij geeft aan dat op dit moment vier ondernemers toe hebben gezegd om mee te doen. ,,De komende twee vrijdagen gaan we Rosmalen in om er meer aan te laten sluiten. Uiteindelijk willen we met zo'n tien of vijftien ondernemers beginnen.”