De stad van Addi Korthout: ‘Carnaval loopt als een rood-wit-gele draad door mijn leven’

Nu mogen de kappersza­ken open en moeten ze klanten afbellen omdat het personeel ziek is

VUGHT - Verven, knippen, scheren. Eindelijk mogen we weer naar de kapper maar nu zijn de kapsters ziek of zitten in quarantaine. Kapperszaken in de regio moeten álle zeilen bijzetten om te voorkomen dat ze klanten moeten afbellen. Maar dat lukt niet altijd.

21 januari