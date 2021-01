De stad van Adriana Hernández: ’Den Bosch heeft mijn Mexicaanse hart gestolen’

Als ze zich omdraait, kijkt ze naar de moderne schilderijen van Yvonne Nagel, vrouw van 50PLUS-oprichter Jan Nagel. De werken staan symbool voor het liberale Nederland. ,,De eerste keer dat ik in Den Bosch kwam was ik 17. Mijn zus woonde hier, tien jaar lang kwam ik iedere zomervakantie op bezoek. Maar ik heb nooit gedacht dat ik zou verhuizen. Ik had mijn werk in Mexico en nog allerlei plannen, maar ja, de liefde hè. De stad en de Bosschenaren hebben mijn hart gestolen.”

Besturen met het hart

Sinds 1996 woont het gemeenteraadslid in Den Bosch . Ze is dol op de stad, zonder haar Latijnse temparament te verloochenen. ,,In de politiek wordt vaak alleen naar economische en rationale factoren gekeken, die zijn ook belangrijk, maar besturen met het hart is dat voor mij óók.”

Vorige maand deed ze 2000 kerstkaarten in de bus bij haar oudere stadgenoten. ,,Niet vanuit de partij, dat betaal ik gewoon zelf. Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij, ik zet me ook in voor de buurtvereniging. En dan hoop ik dat dat iemand anders weer inspireert. Er voor elkaar zijn: dat is voor mij typerend voor de Bosschenaar.”

Bonus voor boa's

Maar er is politiek gezien nog veel meer te wensen. ,,Een wethouder die zich puur bezighoudt met ouderenbeleid en maatschappelijke transitie, dat is de droom. Veel mensen snapten niet dat ik op mijn veertigste al begon bij 50PLUS, maar we worden allemaal oud, hè. Daarnaast zijn we er niet alleen voor ouderen, we kijken door de bril van je opa naar de stad. En je opa heeft altijd het beste met je voor… Door te verhuizen naar geschikte woningen in de buurt willen we dat ouderen langer thuis blijven wonen, in combinatie met betere thuiszorg. Dat is ook beter voor de economie en de huizenmarkt, dus daar profiteert iedereen van.”