De stad van André Habets: ‘Bootjes, donuts, eenden, het wordt steeds drukker op het water’

,,En anders dan bij een sportschool, ben je bij ons een heel jaar lid", zegt de voorzitter. ,,Normaal gesproken groeien we ieder jaar twee procent, maar dit is vanwege corona natuurlijk een ander jaar." De skiff, een eenpersoons roeiboot, mag nu uiteraard nog gewoon het water op. ,,Maar bij de meerpersoonsboten is de onderlinge afstand 1.40 meter, die dus niet."

De meeste leden zijn vrouw

Wie denkt dat De Hertog vooral een verenging is voor gespierde mannen komt bedrogen uit. ,,De meeste leden zijn vrouw, al is het verschil niet groot: 52 om 48." Habets is erg te spreken over de locatie van het clubhuis aan de Citadel. ,,De meeste roeiverenigingen liggen bij het industriegebied, wij bij de binnenstad. We hebben echt een van de mooiste liggingen van het land. Je hebt zoveel natuur en water in de stad, dat maakt het ook aantrekkelijk voor toeristen."

Dat heeft weer gevolgen voor de drukte op het water. ,,Bootjes, eenden, donuts; er komen steeds meer verhuurbedrijven. Het probleem is alleen dat de mensen die zo'n bootje huren vaak onervaren zijn en over het water scheuren of zwalken."

Daarnaast leggen steeds meer Bosschenaren een boot in het water, vooral langs de Aa, vanwege de aangrenzende fietsroutes de favoriete route van de roeiers.

Zelf gaan tellen

,,Dan kun je coachen vanaf de kant. Twee jaar geleden las ik in de krant dat niemand een tweedehandsbootje wilde. Moet je nu eens kijken. Langs de Aa liggen er nu 250. Ik kon dat aantal ook niet geloven, maar ik ben zelf gaan tellen. Nu de mensen amper op vakantie zijn geweest, kopen ze blijkbaar een boot. Laten we vooropstellen dat het water niet alleen van de roeiers is, maar net zo goed van de booteigenaren en de verhuurbedrijven. Wij willen alleen graag dat de gemeente met beleid en handhaving op het water komt. Op schade en ongelukken zit niemand te wachten."

Trots op...

,,Den Bosch is een prachtige, compacte stad. De parel van Brabant. Waar je ook naartoe wandelt, binnen vijf minuten sta je in de natuur, dat heb ik nog nergens gezien. Meestal moet je minstens een kwartier rijden. Ik ken ook weinig steden die zo worden aangeharkt als Den Bosch. Ik heb ook in Amsterdam, Tilburg en Heerlen gewoond, sinds 1988 woon ik hier. En daar ben ik heel blij mee."