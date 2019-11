De stad van Angelique de Rouw: ’We hebben 47.000 vrijwilligers in de stad, gigantisch!’

,,Neem je die spullen ook mee?”

,,Momentje, hoor. Ik denk niet dat hij een sleutel heeft.”

Angelique de Rouw (48) excuseert zich voor de interrupties, ,,maar alles draait gewoon door, hè”.

Zo gaat dat iedere ochtend in de kringloopwinkel van Voor Elkaar Aan De Slag (VEADS) aan het Hinthamereinde. De stichting heeft ook een vestiging in Schijndel, dus er wordt nogal wat op en neer gependeld.

De Rouw richtte VEADS op in 2011 en heeft nog altijd de dagelijkse leiding in handen. ,,Ik interviewde Bart Eigeman namens Boschtion, omdat hij aftrad als wethouder. Toen zei ik: ‘Nu heb je mooi de tijd om met mij een stichting te beginnen voor sociaal geïsoleerden’.”

Eigeman zei ‘ja’ en ze konden aan de slag.

Dankbaar

,,Hij weet iedereen in de stad te vinden. Ik was in die periode net afgekeurd, dat was geen fijne tijd. Hij heeft toen iets uit me getrokken waarvan ik niet eens wist dat ik het in me had. Daar zal ik hem altijd dankbaar voor blijven.”

De Rouw stopte met haar werk op de markt en vond in de stichting een nieuwe dagbesteding. “Ik dacht: ik kan nu thuis gaan zitten, of iets nuttigs doen. Ik vind het leuker om te geven dan te krijgen, dus vandaar de stichting. De beste keuze die ik ooit heb gemaakt.”

Kerstactie

Ze verhaalt enthousiast over het eerste wapenfeit: de kerstactie. ,,Kwamen we in actie voor mensen die het niet zo breed hebben. Er was een jongen die graag de as van zijn opa wilde uitstrooien in Spanje. Daar had hij echt hulp bij nodig en het vertrouwen van zijn familie was hij op dat moment even kwijt. Hij wilde ook niet ‘gewoon’ met het vliegtuig, maar hardlopend en fietsend. Wij hebben hem gesteund, sponsors gezocht en zo is het gelukt.”

,,Dan merk je gelijk dat het nut heeft wat je doet. Een paar maanden geleden kwam ik die jongen weer tegen. Hij was nog steeds blij dat wij destijds vertrouwen in hem hadden en had inmiddels zijn hbo-diploma gehaald. Dat had niemand in zijn omgeving toen verwacht.”

Trots op?

,,Ik ben trots op alle vrijwilligers in de stad. We hebben er 47.000, dus één op de drie doet iets. Dat vind ik echt gigantisch! Iets bij de sportclub, op school of een stichting; zoveel mensen zetten zich belangeloos in voor een ander. 2021 is het jaar van de vrijwilliger. Het zou mooi zijn als de gemeente opstaat en dan zegt: ‘Wij zijn de stad van de vrijwilligers’. Niet omdat vrijwilligers een schouderklopje willen, een beetje waardering is vaak genoeg.”