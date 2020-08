De stad van Anja Kouwenberg: ‘De dieren mogen hier oud worden’

DEN BOSCH - ,,Knillisie! Kom eens hier!” Maar Knillisie luistert niet naar Anja Kouwenberg (58), het varken wil niet op de foto. De alpaca’s blijken ook geen liefhebber van poseren, liever huppelen ze in het rond. Qua onderhoud kunnen ze bij de Oosterhoeve momenteel alle hulp gebruiken, maar de dieren zelf komen niks te kort.

,,Bedrijven doen hier teambuildingsdagen met hun personeel, die zijn vanwege corona allemaal afgezegd”, zegt Kouwenberg. ,,Op zo'n dag wordt voor ons nuttige arbeid verricht, denk aan het plaatsen van een hek, of het schilderen van de tuinkabouters. Ook de dertien al geplande kinderfeestjes zijn afgezegd. Dat scheelt inkomsten. En sommige vrijwilligers zijn wat ouder, die durven het werk nog niet op te pakken, als ze al terugkomen. Dan blijft er veel onderhoud liggen. Al onze tijd gaat naar de dieren, die krijgen natuurlijk prioriteit. Al zouden een paar bouwvakkers ons maar één dag in de paar maanden helpen, dat zou al zóveel schelen.”

Niet fokken, niet naar de slacht

Sinds 1999 zwaait Kouwenberg de scepter op de Oosterhoeve. Vorig jaar heeft haar dochter Laurijn zich ook bij de stichting gevoegd. ,,Zij legt de contacten met de dierenhulporganisaties. Vorig jaar hebben we van Dierennoodhulp het predicaat 'diervriendelijke kinderboerderij' gekregen, pas als zesde van Nederland. We worden iedere week gebeld door mensen die van hun konijn af willen, maar die kunnen we niet allemaal verzorgen. We fokken hier geen dieren, er gaat ook niets naar de slacht, we vangen ze alleen op. Meestal via de dierenambulance. Soms vraagt iemand of ze een schildpad kunnen kopen, maar dat doen we ook niet. We hebben een band met de dieren. Ze mogen hier oud worden.”

Is Den Bosch eigenlijk een diervriendelijke stad? ,,Als je de subsidie vergelijkt met andere grote steden komen we er bekaaid vanaf. Kunnen we voer en hooi van kopen, dan is het op. Maar ik zie wel dat steeds meer mensen in de politiek hun best doen voor de dieren en de natuur. Het is ook moeilijk, kijk maar naar de boerenprotesten. Zij zijn bang hun familiebedrijf kwijt te raken, aan de andere kant: megastallen zijn nou eenmaal niet diervriendelijk. Mensen worden nou eenmaal belangrijker gevonden dan dieren. Dat vind ik ook, maar aan de manier hoe je met dieren omgaat, kun je wel de beschaving aflezen.”

Trots op...

,,Het groeiend aantal dieren- en natuurvrienden in de stad. Bij zowel de Bosschenaren als in de lokale politiek merk ik steeds meer besef dat we beter voor de natuur moeten zorgen, zodat we er ook langer van kunnen blijven genieten.”