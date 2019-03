De stad van... Antoine Bodar: ‘Ik ben een kind van de stad, maar ook van de Meierij’

In de mailwisseling vooraf had Antoine Bodar (74) het al over een ontmoeting in de ‘Hertogstad’ en ook tijdens een cappuccino in een café bij het station valt het gelijk op. Hij noemt de stad nooit Den Bosch, consequent ’s-Hertogenbosch. ,,Dat vind ik mooier. Zo wordt de stad ook aangeduid op verkeersborden en het verwijst naar de wortels. Als iemand me vraagt of ik in Den Bosch was, zeg ik gelijk: ‘Inderdaad, ik was in ’s-Hertogenbosch’. En soms zeg ik Hertogstad, ik hou ervan om te variëren. Tijdens het schrijven heb ik altijd een synoniemenboekje op tafel.”