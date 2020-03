De stad van... Arjan van de Laak: ‘In Den Bosch komen ze ook voor een gezicht’

Ook na zeventien jaar is het niet de bedoeling dat je Jij & Ik binnenstapt zonder eigenaar Arjan van de Laak (43) te treffen. ,,In Den Bosch komen ze ook voor een gezicht. Als ik zelf ergens naartoe ga waar ik de eigenaar ken en die is er dan niet, vind ik dat ook jammer. Daarom ben ik er negen van de tien keer zelf.”

Het berust voor een groot deel op toeval dat hij in 2003 terecht kwam in het café in de Karrenstraat. ,,De horeca trok me altijd al, ik werkte overdag in Christoffel, op een gegeven moment werkte ik ‘s avonds ook in De Carrousel. Dat brak me op, ik zocht iets buiten de horeca. Net op dat moment kwam de eigenaar, Jan van Son, naar me toe. Hij wilde een gezellig borrelcafé beginnen, Jij & Ik, open van vier uur tot tien uur ‘s avonds en zocht iemand om mee te doen. Maar dit was nog niet de straat die het nu is, er was amper horeca. Ik had niets te doen, moest alleen de bar schoonmaken als ik mijn eigen drankje had laten vallen.”

Broer Koen

Pas nadat het een nachtcafé werd begon de zaak te draaien. Wat ook hielp: in die jaren maakt broer Koen furore bij FC Den Bosch. ,,De club leefde, werd in die periode twee keer kampioen en ik zat bij de Young Businessclub. Ik was de broer van, dat werkte wel. In het begin heb ik van alles georganiseerd en gedaan om de zaak succesvol te maken. Ook dankzij het personeel is het uiteindelijk gelukt, maar het was in het begin niet makkelijk.”

Later staat hij mede aan de basis van De Buurvrouw en Ushiwawa, maar vier jaar geleden heeft hij zijn belangen in die zaken van de hand gedaan. ,,Nu heb ik met Kitty (zijn verloofde en ook bekend als DJ Kit-T, red.) alleen nog Jij & Ik.”

Hoe staat de stad ervoor, op uitgaansgebied? ,,Als ik op een verjaardag zit in Maastricht, vragen ze waar ze moeten zijn in Den Bosch. Als je naar Groningen ging, wist je dat je naar De Drie Gezusters moest. En in Den Bosch had je vroeger de Galaxy. We hebben veel kleine en gezellige cafeetjes, maar niet echt een trekpleister in het centrum. Maar daar hebben alle grote steden last van.”

Trots op...