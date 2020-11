De stad van Boy Bertrums: ‘Ik ben gewoon een marktmannetje, daar ben ik thuis’

Boy Bertrums (37) overhandigt direct na de begroeting een bieropener in de vorm van een kaasschaaf. Zijn vaste klanten kregen vorige maand hetzelfde presentje, ter ere van zijn 10-jarig jubileum bij de KaasKoning.

,,Ik was van plan uit te pakken met een mooie proeverij, maar dat zat er vanwege corona niet in. Met een persoonlijk cadeautje wilde ik de klanten toch bedanken voor hun steun in al die jaren.”

Voor 1500 euro kaas voor de Voedselbank

Daarnaast had hij afgelopen zomer een speciale zegelactie. ,,Ik zou de waarde van het aantal zegels verdubbelen en dat in kaas naar de Voedselbank brengen. Ik had een euro of 200 verwacht, maar het werd 750 euro. Dus heb ik voor 1500 euro aan kaas gebracht. Truffelkaas, karamel, whisky, de luxere kazen.’’

,,Als KaasKoning moet je wel met iets speciaals komen. Wij hebben het goed en het is hartstikke druk in de kraam. De mensen willen het nu thuis toch gezellig maken met een stukje kaas. Dan moet je zeker in deze tijd ook denken aan de mensen die het zwaar hebben.”

Bertrums staat al vanaf zijn veertiende op de markt. Eerst met vis, later met groente en fruit en dus sinds tien jaar met zijn eigen kaaskraam. Op de Bossche markt, Lokerenpassage, Helftheuvel en in Volkel.

,,Ik ben gewoon een marktmannetje. Daar ben ik thuis. Het contact met de mensen, de gezelligheid, een praatje maken. Ik groet altijd iedereen, de mensen uit het noorden schrikken daar soms van. Maar het is toch normaal dat je iemand groet?’’

Blij met markt in ouderwetse rijen

,,Je hoort weleens dat de markt niet meer is zoals vroeger, maar die gezelligheid moet je zelf maken, hoor. En alle marktkooplui in deze stad zijn gezellig en houden van een praatje."

Hij is erg te spreken over de huidige opstelling op de Markt. ,,Nu is het zoals we al jaren willen, in ouderwetse rijen. Het is echt gezellig en de gemeente pakt het goed aan in deze coronatijd. Ook petje af voor de Bosschenaren. Iedereen past zich goed aan en houdt netjes afstand. Al missen we natuurlijk wel allemaal de horeca.”

Trots op...

,,Het gevoel als ik vanuit een andere stad terugrijd naar Den Bosch. Ik heb de laatste tijd wat dingen opgehaald via Marktplaats en dat gevoel van thuiskomen wordt steeds sterker.’’

,,Bij alles denk ik: wat mooi. Misschien hebben mensen uit andere steden dat ook wel. Aan de andere kant: als iemand uit Eindhoven in onze prachtige, historische binnenstad staat met al die mooie gebouwen, zal die dan thuis denken: ‘hier is alles weer mooi plat?’ Ik kan het me niet voorstellen...”

