De stad van... Carlo Gepkens: ‘Je moet niet zeuren over zichtlijnen naar de Sint-Jan’

,,De laatste twintig jaar is er ontzettend veel veranderd in de stad en niet altijd in positieve zin’’, zegt Carlo Gepkens (54) vanachter een kopje koffie in de Bossche Brasserie Top. ,,Maar het Paleiskwartier vind ik wel iets positiefs. Complimenten voor wat daar is neergezet. Ze zeiden dat het een tweede centrum zou worden en ik was sceptisch, want een stad heeft maar één centrum. Maar er is niks aan gelogen. Al moet ik wel zeggen dat ik persoonlijk meer van het historische ben.’’

Als iemand de veranderingen in Den Bosch kan beoordelen is het Gepkens wel. Hij staat immers al veertig jaar met een viskraam in het centrum. ,,De markt is het middelpunt van de stad, daar gebeurt het en daar is een stad op gegroeid. Zowel economisch als qua evenementen. Dat moet je koesteren en daarom moet de gemeente niet te flauw doen. Er zijn tegenwoordig zoveel regeltjes... Maar je moet niet zeuren over zichtlijnen naar de Sint-Jan en het stadhuis, want dan kun je helemaal niks meer organiseren.’’

Overgrootvader liep al met vis rond

Op last van het stadsbestuur moest Gepkens zijn kraam in 2009 verhuizen, van de Pensmarkt naar de Markt. ,,Dat heeft veel tijd en energie gekost, maar ik kijk altijd vooruit. Ondanks die negativiteit van toen bestaan we gelukkig nog steeds.’’

Quote Ik heb twee jaar bij de PTT gewerkt, maar daar had ik het snel gezien. Ik miste de vrijheid. Carlo Gepkens, Visboer Zijn overgrootvader liep al in 1934 door de stad om vis aan de man te brengen. Zestig jaar later nam Carlo de zaak over van zijn ouders, samen met zijn zus Margot. ,,Ik wilde vroeger niet leren, gooide mijn boekentas gelijk in de hoek als ik thuiskwam. Dan zei mijn moeder: ‘Ga dan maar je vader aflossen’. Ik pakte mijn fiets en ging aan het werk. Zo ben ik erin gerold.”

Na al die jaren verveelt het nog steeds niet. ,,Ik moest van mijn ouders eerst ergens anders werken, kijken hoe het er daar aan toegaat. Ik heb twee jaar bij de PTT gewerkt, maar daar had ik het snel gezien. Ik miste de vrijheid van een zelfstandig ondernemer. Ik sta middenin het centrum, zie en spreek iedere dag zóveel mensen. Ik ben verknocht aan dit werk en deze stad."

Trots op...