De stad van... David Romanello: ‘Ik hoop dat er snel een nieuw theater komt’

En toen stond gevangene Sjaak ineens in huis

11:02 DEN BOSCH - In de nadagen van de oorlog liet Christiaan Arnoldus, directeur van het Huis van Bewaring in Den Bosch, zo'n zeventig politieke gevangenen vrij. Was dat op eigen initiatief of onder zware druk van het lokale verzet? De gevangenen werden tijdelijk ondergebracht bij bewoners in de binnenstad. Zo ook in het huis van de toen 20-jarige Bets Reijnen.