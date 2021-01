De stad van Ed Hoffman: ‘Je moet nu besluiten om kastanjes Parade weg te halen’

Tevreden over eerste week bij noodopvang Den Bosch

9 januari DEN BOSCH - De eerste thuisschoolweek zit erop, hoewel scholen wel zijn geopend voor noodopvang. Die combinatie is pittig voor onderwijspersoneel en ouders, maar bij de Bossche basisscholen De Bron en De Kameleon zijn ze tevreden over de eerste week. Gelukkig maar, want een verlenging van de lockdown zit er dik in.