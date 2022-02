De stad van Ellen Willink: ‘De zomerterrassen mogen van mij blijven’

Bosch’ meisje (17) in ‘hinderlaag’ gelokt na vermissing van jas door logé

DEN BOSCH - ,,Een vervelende zaak’’, zo omschrijft de officier van justitie de mishandeling van een Bosch’ meisje (17) bij het Cruyff Court aan de Bossche Loekemanstraat. Volgens hem is het meisje in maart vorig jaar door zes Bossche tieners in een hinderlaag gelokt.

15 februari