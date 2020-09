De stad van Eva van Pelt: ‘Optreden in Den Bosch is spannend voor me’

Optreden in een zaal, het is voor Eva van Pelt (28) weer eens wat anders dan in een Volkswagenbusje. Dat deed ze de afgelopen twee jaar zo’n 500 keer, steeds voor één persoon.

,,Het zit diep in onze cultuur ingebakken dat mensen gaan zitten en kijken naar wat er is gemaakt, maar dat is niet hoe ik het zie. Als ik op het podium sta heb ik vaak het gevoel dat ik het moet vertellen, een kunstje moet doen. Maar ik ga liever het gesprek aan, wil contact maken. Daarom heb ik het over een andere boeg gegooid en ben in een busje gaan optreden.”

En nu hup, weer naar buiten treden

Nu is de tijd gekomen om weer naar buiten te treden voor een groter publiek. ,,Met band. Maar ik wil nog steeds niet dat mijn publiek een anonieme groep mensen is. Mijn nieuwe concert NU gaat over vragen stellen. Ben je weleens bang? Ben je ergens naar op zoek? Dat zijn ook vaak de thema’s waar ik over schrijf.’’

,,Ik heb vorig jaar al geëxperimenteerd op theaterfestival Boulevard, toen was het soms nog te direct. Nu hoop ik het publiek meer geleidelijk mee te kunnen nemen.”

Het is geen toeval dat ze twee van die try-outs in eigen stad heeft geprogrammeerd. ,,Het is wel spannend, want Den Bosch is een soort dorp met veel vrienden en bekenden. In sommige steden weet ik van tevoren: dat wordt hard werken, want de mensen zijn stug en afwachtend. Hier staan ze er over het algemeen voor open om mee te doen.’’

,,Daarnaast is de Willem Twee voor mij een soort thuisbasis. Daar werk ik mee samen en ik ben er vaak, dus het voelt extra goed om het juist daar te proberen.”

Toch is samenwerking wel een aspect dat ze soms mist in de stad. ,,Voor jongeren en amateurs zijn er best veel plekken waar je terecht kunt, maar voor professionele muzikanten minder. Die werken in hun eigen studio of trekken de stad uit. Het zou cool zijn als er een soort makershuis komt voor muzikanten, waar je kunt samenwerken.”

Trots op...

,,Boulevard. Heel tof dat je zoiets als relatief kleine stad in huis hebt. Een inhoudelijk sterk festival met een diverse programmering dat nationaal én internationaal op de kaart staat. En ik ben een die hard-carnavaller, dus ik ben ook trots op Oeteldonk. Normaal gesproken is er een bepaalde afstand tussen verschillende mensen, ga je vooral met dezelfde types om. Heel mooi dat al die verschillen dan wegvallen.”