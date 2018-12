De stad van... Familie van Oerle 'We hebben nog dagelijks profijt van Zwitserland’

In de Lokerenpassage is er de laatste jaren veel verloop en soms ook leegstand. Maar precies in het midden van het winkelcentrum op de Maaspoort is de brasserie nog dezelfde als bij de opening: Pjotr. Met ook nog dezelfde uitbaters: het echtpaar Van Oerle: Pieter en Carol (beiden 57). Deze maand bestaat de zaak 25 jaar. ,,Als ondernemers dagelijks op de vloer zijn, weten wat er speelt. Ik denk dat dat onze kracht is”, zegt Pieter. ,,Daarnaast werken we met ambachtelijke, eerlijke producten uit de regio.” Hij is verantwoordelijk voor de keuken, Carol voor de vloer. Pieter: ,,Je moet blijven geloven in je formule. Er was een tijd dat leveranciers van gokautomaten de deur platliepen, maar daar zijn we nooit voor gezwicht. Wij zijn een ontmoetingsplek in de wijk, waar mensen komen voor een hapje of drankje. Dus daarin proberen we het verschil te maken.”