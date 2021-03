De stad van Fee Henkelman: ‘Het succes van de stadswandelingen had ik nooit verwacht’

Toen Fee Henkelman (22) afgelopen december de eerste stadswandeling organiseerde, langs vier verschillende horecapunten in de Bossche binnenstad, had ze nooit verwacht dat er drie maanden verder zes verschillende looproutes bestaan, langs 29 horecazaken. De maximale zestig startbewijzen per wandeling waren zeker de eerste weken steevast uitverkocht. “De gemeente wilde dat we de routes groter maakten, van vier naar vijf horecapunten, om drukte in de stad te voorkomen. Heel leuk dat het zo’n succes is geworden. Gelukkig helpt mijn zus Bo inmiddels met de communicatie, anders had ik het nooit gered.”