De Stad Van Frank van Daal: ‘FC Den Bosch heeft me al twee keer mijn baan gekost’

Om zijn clubliefde te illustreren heeft Frank van Daal (58) een foto meegenomen uit 1967, waarop hij als kind poseert in FC Den Bosch-tenue. ,,Vanaf mijn vijfde kom ik hier al. Mijn opa en oma beheerden het tennispaviljoen bij het stadion, ik mocht altijd zo doorlopen.”

Later wordt hij seizoenkaarthouder, sponsor, begeleider bij een jeugdteam en materiaalman bij de jeugdafdeling. ,,Ik kwam steeds dichterbij het eerste elftal. Toen Marco Smolders, de vorige materiaalman, wilde stoppen, was dat mijn kans.”

Vrij krijgen voor een vrijwilligersfunctie

Van Daal is bezig aan zijn elfde seizoen. Voor de duidelijkheid: we hebben het hier over een vrijwilligersfunctie. ,,Ik werk in de grafische industrie. De club heeft me al twee keer mijn baan gekost. De eerste keer was ik nog gewoon supporter, ik ging altijd kijken, uit en thuis. Kreeg ik geen vrij voor een doordeweekse wedstrijd, maar ik ben gewoon gegaan. Werd ik de volgende dag ontslagen. De tweede keer was ik al materiaalman, kreeg ik ook geen vrij.”

‘Alles moet wijken voor de club’

Dus nam hij het zelf maar, want het is voor hem volstrekt ondenkbaar dat FC Den Bosch aftrapt zonder Van Daal in het stadion. ,,Alles moet wijken voor de club. Nu werk ik al twaalf jaar bij Dipac in Ravenstein en ik heb een hele fijne baas. Op wedstrijddagen hoef ik niet te komen.”

Dat is wel zo handig, want bij een avondwedstrijd begint het werk al vroeg in de middag. En zeker na een uitwedstrijd in Emmen, zoals vorige week, wordt het laat. ,,Zijn we rond half twee terug en dan ben ik nog wel twee uur bezig met wassen en opruimen. Maar dat vind ik niet erg, ik heb zó’n passie voor de club.”

Niks kwaads over Top Oss

Toch een klein nadeel aan zijn baas: hij is supporter van TOP Oss. ,,Vorig seizoen moest ik het steeds horen: ‘Weer verloren, hè?’ Maar ik wil helemaal niks kwaads horen over de club en stad. Waar ik ook kom: ik draag Den Bosch altijd uit. Mijn toenmalige werkgever werd overgenomen, ik kon mee verhuizen naar Friesland. Kon ik alles krijgen wat ik maar wilde, maar ik ga Den Bosch niet uit, joh. Ja, in zes planken. Trouwens ook niet, want ik ga naar Orthen.”

Trots op…

,,De Sint-Jan is in de hele wereld bekend, de Uilenburg vind ik ook mooi, maar de club staat sowieso op één en dan denk ik aan de spelers die we hebben voortgebracht. Arnold Scholten, Wim van der Horst, Fred van der Hoorn. Ik ben trots dat ik hier materiaalman ben, nu hoop ik nog een keer de Eredivisie mee te maken.”