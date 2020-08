De stad van Frans Reyner...‘De Bosschenaar heeft óveral een mening over’

Zorgen maakt Frans Reyner (68) zich niet, nu er steeds meer vraagtekens komen over het doorgaan van carnaval volgend jaar. ,,Al zou het natuurlijk wel jammer zijn als het anders moet. Aan de andere kant: als je hoort dat de afgelopen carnaval een flinke rol heeft gespeeld bij de coronaverspreiding, moeten we verstandig zijn. Dan lijkt het me niet wenselijk om met meer dan 100.000 mensen naar een optocht te gaan kijken. Maar Oeteldonkers zijn creatieve mensen, er zal vast een oplossing komen.”

Blij aan de gang te gaan

Reyner is voorzitter van het Koninklijk ‘s-Hertogenbosch Mannenkoor en CV de Bambergers. Tot 2012 was hij minister-president van de Oeteldonksche Club. Vervolgens ging hij vrijwel direct aan de slag als voorzitter van de Bossche Komeedie. ,,Dat is een hele leuke club mensen. Met Bossche acteurs, een Bossche regisseur en een stuk of zeventig vrijwilligers. Het is jammer dat het dit jaar niet kan zoals altijd en dat we niet in het Theater aan de Parade kunnen spelen, maar we zijn blij dat we weer aan de gang kunnen.”

Avondje lachen, gieren en brullen

In oktober en november wordt ‘Blijve Lache’ opgevoerd in Vught (De Speeldoos) en Rosmalen (Perron-3). ,,Ook mooie theaters”, zegt Reyner. ,,Er kunnen maar tachtig mensen per avond komen, binnen anderhalve week was bijna alles uitverkocht. Hebben we er maar drie voorstellingen aan toegevoegd. Het is allemaal wat anders, maar nog steeds een avondje lachen, gieren en brullen. Precies zoals je van de Bossche Komeedie kunt verwachten.”

Binnenstad een speeltuin

Sinds een kleine vijftien jaar woont Reyner in De Uilenburg, hartje centrum. Precies zoals hij al jaren wenste. ,,De binnenstad is een speeltuin. Iedereen kan vinden wat ie wil. Theaters, horeca, musea, mooie gebouwen. En het mooie is: de Bosschenaar heeft overal een mening over. Dat is betrokkenheid, helemaal prima! Daardoor leeft en bruist de stad en is die zoals ie nu is. Loop er maar eens doorheen bij ook maar een beetje zon. Dan zie je heel veel bezoekers van buiten, maar ook de Bosschenaren zelf.”

Trots op...

,,Op wat we allemaal hebben in de stad. Het kan altijd beter, mooier of vernieuwender, maar voor mij hoeft er niet veel bij. Of je het nou hebt over Jazz in Duketown, carnaval of Boulevard, we hebben een grote diversiteit aan evenementen. Kijk ook naar wat de Kring Vrienden allemaal doet. De tochten over de Binnendieze, maar zeker ook iets als Boschlogie. Al die vrijwilligers die wat bijdragen aan de stad: subliem. Daar mogen we als stad echt trots op zijn.”