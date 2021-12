De stad van Frans van Dijk: ‘Een theater geeft reuring aan de binnenstad’

DEN BOSCH - Frans van Dijk is mede-eigenaar van Picasso, het restaurant in de Kerkstraat. ,,Dit is geen werk, dit is veel meer.”

,,Ik heb al veel golfbewegingen meegemaakt in de stad”, vertelt Frans van Dijk (57). Momenteel zit de stad in zijn ogen op een hoge golf, uitgezonderd de coronaperikelen. ,,Er komen veel Chardonnay-dames naar Den Bosch, zo noem ik vrouwen boven de 55 altijd. Op dit moment heeft de stad gewoon een grote aantrekkingskracht, zeker als je het vergelijkt met andere steden in Zuid-Nederland.”

Bomen teruggeplaatst

De stad is volgens Van Dijk weer wat mooier geworden nu er bomen zijn teruggeplaatst op de Parade. ,,Daar werd ik gelijk vrolijk toen ik dat zag.” Hij kijkt sowieso uit naar de toekomst van het plein en is blij dat het theater behouden blijft voor de binnenstad. ,,Het nieuwe theater kost hartstikke veel geld, dus dat wordt vast mooi. Dan heb je straks de oude Sint-Jan en een nieuw theater. Dat mag best, het hoeft allemaal niet zo stijf. Het Paleiskwartier is me iets te druk ingericht, maar de nieuwe parkeergarage, St.-Jan, vind ik helemaal geweldig. En als er 900 mensen naar een voorstelling komen in het theater, geeft dat reuring aan een stad. Die gebruiken de parkeergarage, gaan een hapje eten en drinken.”

Hobby

Bij dat laatste is de mede-eigenaar van restaurant Picasso natuurlijk ook gebaat. Hij werkt er al ruim dertig jaar. ,,Ho ho, dit is geen werk, dit is veel meer. Ik ben er zeven dagen in de week. Niet van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, maar ook op mijn vrije dag ga ik even een uurtje langs. Ik ben op mijn vijftiende begonnen als afwasser, ik hou van het contact met de mensen, ook om met de jeugd te werken. Eigenlijk is dit mijn hobby, ik vind het ook heerlijk om door de stad te lopen en even een kopje koffie of na het werk een biertje te drinken bij de Bagatelle.”

Oude voorgevels

Van Dijk is ook te spreken over de gemeente. ,,Heel mooi hoe de oude voorgevels worden hersteld. Ik heb zelf ook weleens aan de andere kant gestaan. Dat je een bepaalde kleur wilt gebruiken en dat dan niet mag, maar zij zijn er iedere dag mee bezig, ik maar met één verbouwing. Uiteindelijk komt het dan toch goed uit de verf.”

Trots op…

,,De vriendelijkheid en het amicale van de mensen. Ik zeg ook weleens tegen onze medewerkers: wij verkopen niet alleen eten en drinken, maar ook gastvrijheid. Jaren geleden hebben we de formule en naam veranderd van Pinoccio in Picasso en we behoren nu tot de betere zaken van de stad, daar ben ik ook trots op.”