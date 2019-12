De stad van... Frans van Gaal: ‘De Bossche gemeenteraad is in zichzelf gekeerd’

DEN BOSCH - Frans van Gaal is historicus, oud-raadslid en bovenal een man met een grote liefde voor de stad en de geschiedenis.

,,Geschiedenis is de meest milieuvriendelijke manier van reizen, je hoeft je gedachten maar op gang te brengen”, zegt Frans van Gaal (70). Ondernemer in geschiedenis noemt de sociaal-historicus zichzelf. ,,Ik vind het leuk om mensen en bedrijven te enthousiasmeren om iets aan hun geschiedenis te doen.”

Hij vervolgt: ,,Ik breng nu ook de geschiedenis in beeld van het bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen, heerlijk Bosch bedrijf. Dat is niet alleen leuk, volgens mij is geschiedenis een heel belangrijke bron voor de politiek, wetenschap en het management van bedrijven. Wie de geschiedenis niet wil herhalen kan er zóveel van leren.”

Boek

Van Gaal werkt momenteel aan een boek over Jan Schouten, de oprichter van Schouten & Nelissen en oud-voorzitter van FC Den Bosch. ,,Een bijzondere en markante ondernemer, die altijd weer voorop ging voor de dingen waarvoor hij stond.”

Dat deed Van Gaal zelf ook, tijdens de twee periodes dat hij raadslid was in Den Bosch. Nog steeds volgt hij de lokale politiek op de voet. ,,Ik vind dat de gemeenteraad de laatste tijd erg in zichzelf is gekeerd. Dat gedoe rond de burgemeestersbenoeming... Daar zijn er nu twee voor veroordeeld, dat vind ik te belachelijk voor woorden.”

Het OM heeft het volgens Van Gaal al druk zat. ,,Het moet gewoon een open procedure zijn. Is dat zo erg, dat naar buiten komt dat je hebt gesolliciteerd en het niet bent geworden? Die krampachtigheid snap ik niet. Over het Songfestival werd ook in het geheim vergaderd. Dat vind ik ook helemaal verkeerd. Waarom zijn die bijeenkomsten niet openbaar?”

Bossche voetbalverenigingen

Als Van Gaal het voor het zeggen zou hebben, werd er geïnvesteerd in de Bossche voetbalverenigingen. ,,Gaat het over voetbal, dan wordt er vaak met het beschuldigende vingertje naar FC Den Bosch gewezen, maar er is geen sport ter wereld die zo drempelloos is. Alle kleuren en bevolkingsgroepen ontmoeten elkaar op het veld. Die mogelijkheden worden niet of nauwelijks benut en ik zie dat er drie tot vier clubs uit de oude stadswijken het verschrikkelijk moeilijk hebben. Dat houdt mij sterk bezig.”

