De stad van... Gerard de Zwart: 'Den Bosch is zeker een fietsvriendelijke stad’

,,Zelfs over de Markt kun je prima fietsen, dus ja, Den Bosch is zeker fietsvriendelijk", zegt Gerard de Zwart (64). Als iemand dat kan beoordelen is hij het wel, mobiele fietsenmaker van beroep. Want uiteraard bezoekt hij zijn klanten op de tweewieler, het koffertje met gereedschap onder de snelbinders. ,,Mensen verwachten weleens dat ik met een busje kom voorrijden, maar dat duurt wel even voor je dat hebt terugverdiend. Ik vind het ook niet nodig. Ik woon op de Maaspoort en ben zo in de stad via het fietspad langs de Rompertsebaan. Fijne route is dat.”