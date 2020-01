De stad van Gery de Bruin: 'De Helftheuvel is mijn derde kindje’

Hij is voorzitter van winkeliersvereniging De Helftheuvel en heeft met Modehuis De Bruin zelf ook een winkel in het Bossche winkelcentrum. "Ik heb twee zoons, De Helftheuvel is mijn derde kindje zeg ik altijd." En voor je kinderen sta je dag en nacht klaar. "Ik ben 24 uur per dag bereikbaar, ook 's nachts, in het weekend en op feestdagen. Eerste Kerstdag was er een storing in de schuifdeur, dan sta ik hier ook."

‘Inspanningen gaan zo de hele dag door’

Op het koffietafeltje in zijn winkel ligt een portofoon waarmee hij in contact staat met de huismeester en de bewaking. Hoofdcoördinator noemt hij zichzelf. "Dat kost me zo'n twintig uur in de week, dat komt neer op tachtig uur in totaal. Dat zijn lange dagen, maar besturen en organiseren heeft me altijd aangetrokken. De hele dag achter een bureau zitten is niks voor mij."

We zitten nog geen vijf minuten en zijn al gestoord door een vaste bezoeker die wil vertellen over zijn golfplannen van het weekend en nu krijgt hij weer een formulier in zijn handen over de nieuwe cilinder van een of andere container. "Ja, dat gaat zo de hele dag door. Vanmorgen had ik een afspraak met een vertegenwoordiger, werd ik ook drie keer onderbroken. De vrouw van een vaste klant was ziek en hij had nog nooit gepind. Of ik even mee kon lopen..."

Voor zijn inspanningen is De Bruin koninklijk geridderd en vorig jaar is hij uitgeroepen tot de Bossche ondernemer van het jaar, een verkiezing van de VVD. Terwijl de winkelcentra en binnensteden het lastig hebben in de strijd tegen internet, valt de leegstand in De Helftheuvel alles mee. De Bruin heeft het winkelcentrum zien veranderen. "Van één open passage van twaalf meter breed tot het overdekte centrum dat het nu is. Het is hier altijd schoon, veilig en gezellig. In een winkelcentrum zie je vaak dat er één eigenaar is die het ziet als een investering en de boel verder de boel laat, hier hebben we een vereniging met veertig eigenaren. Die samenwerking verloopt heel goed."

