De stad van Harm Megens: ‘Ik wil een kopje koffie of thee kunnen aanbieden’

Dit is echt een boodschappenwinkelcentrum. De meeste winkels zitten er al heel lang, daar komen de mensen voor en dat is ook de kracht van dit winkelcentrum”, zegt Harm Megens (56) over Winkelcentrum Maaspoort, ook wel bekend als de Lokerenpassage. Sinds 1997 rijdt hij dagelijks vanuit Heesch naar de Maaspoort om Shoe Care te openen, een schoenen- en sleutelspecialist.

Een zithoek, zodat klanten kunnen wachten op reparatie

Zijn zaak, ingeklemd tussen de Albert Heijn en slijter, is met 40 m2 de kleinste van het winkelcentrum, maar daardoor misschien ook wel de gezelligste. ,,Jaren geleden is de zaak verbouwd. Ik had al een zitje en ook nu moest er absoluut een zithoek zijn, zodat mensen kunnen wachten op de reparatie. En in een winkelcentrum als dit heb je veel vaste klanten, die wil ik een kopje koffie of thee kunnen aanbieden.”

Achterbuurman had een schoenmakerij

Megens is schoenen- en sleutelspecialist geworden bij toeval. ,,Ik had de havo gedaan en wilde studeren. Maar ik had dienstplicht en kreeg geen uitstel. Ik moest in september beginnen en was in december het jaar daarna klaar. Met het oog op een studie nogal onhandige maanden. Onze achterbuurman had een schoenmakerij en vroeg of ik daar niet wilde werken. Dat beviel zo goed dat ik opleidingen ben gaan volgen en na een aantal jaar in loondienst voor mezelf ben begonnen.”

Geen los geld aannemen

Dan wordt hij onderbroken door een vrouw. ,,Kan ik hier mijn los geld kwijt?”, vraagt ze vanuit de deuropening. Het klinkt niet alleen schimmig, contante transacties zijn momenteel tegen alle overheidsadviezen in. Megens moet haar dan ook teleurstellen, om meerdere redenen. ,,Die vrouw heeft een flink verleden vol winkeldiefstal in dit winkelcentrum. Ze heeft een alcoholprobleem. Dus ja, sommige mensen moet je gewoon buitenhouden. Als je al zo lang een winkel hebt, ken je je pappenheimers.”

Je neemt bepaalde spreuken over

Om de paar minuten gooit Megens zijn arm omhoog voor een groet naar passerende bekenden. Word je na 23 jaar werken in deze stad vanzelf een beetje Bosschenaar? ,,Je neemt bepaalde woorden en spreuken wel over. Door mensen buiten de gemeentegrenzen wordt weleens gezegd dat Bosschenaren een grote bek hebben, maar dat vind ik wel meevallen. Al wonen hier ook niet veel écht Bosschenaren in de wijk. Veel mensen komen van buitenaf.”

