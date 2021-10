De Stad Van Herman Willems van Willems Schoenen: ‘Alle mooie momenten zijn verweven met deze stad’

Herman Willems (56) wijst naar de pilaar aan de linkerzijde van de zaak. Dat kleine stukje was vroeger de hele zaak, als baby lag hij er soms in de wieg. Dus ja, het vak is er met de pap-, of schoenlepel, ingegoten.

Toch heeft hij eerst jarenlang in andere branches gewerkt. Bij Unilever, destilleerderij Cooijmans en Ferrero chocola. ,,Bij Ferrero werkte ik in Breda, dat was prima te doen vanuit Den Bosch. Toen werd ik overgeplaatst naar Luxemburg, maar ik wilde de stad eigenlijk niet uit. Het was een heel mooie baan, dus ik heb het toch gedaan voor twee jaar, maar ik wilde dat Den Bosch de thuishaven zou zijn voor onze kinderen, dus zijn we teruggekomen.”

Quote Toen werd ik overge­plaatst naar Luxemburg, maar ik wilde de stad eigenlijk niet uit Herman Willems

Niet lang daarna komt hij fulltime in de schoenenwinkel van zijn ouders, nu 25 jaar geleden. Sinds de opening in 1966 is de zaak drie verbouwing- en uitbreidingen verder, maar het adres is altijd hetzelfde gebleven.

Uitzicht over de stad

Spijt van zijn overstap heeft hij nooit gehad en hij is blij dat zijn kinderen in dezelfde omgeving konden opgroeien als hun ouders. ,,Alle mooie momenten uit het leven zijn verweven met deze stad. Ik weet nog precies welk gevoel ik had toen ik voor het eerst op de Sint-Jan stond. Het uitzicht over de stad was zó mooi. Ik dacht: vanaf het Provinciehuis moet het nog mooier zijn. Daar ben ik nog nooit op geweest, maar ik ben er al wel vijf keer overheen gevaren met een luchtballon. Prachtig.”

Quote Alle mooie momenten uit het leven zijn verweven met deze stad. Ik weet nog precies welk gevoel ik had toen ik voor het eerst op de Sint-Jan stond Herman Willems

Het is overduidelijk: Willems voelt zichzelf een echte Bosschenaar, hoewel zijn paspoort iets anders vermeldt. ,,Ik ben geboren in Vianen, maar ik zeg altijd liever dat mijn wieg in Den Bosch stond. Dat is ook zo, al na vijf maanden zijn we boven deze winkel gaan wonen.”

Volledig scherm ,,Ik vind Den Bosch een van de mooiste steden van de wereld, maar eigenlijk besef je dat pas als je de stad aan mensen van buitenaf laat zien.’’ © Marc Bolsius

Ooit een saai industrieterrein

Hij is een tevreden Bosschenaar, daar hoeft hij alleen maar voor uit het winkelraam te kijken. ,,Eerst had je daar De Wolfsdonken, een verlopen industrieterrein. Nu het Paleiskwartier, je ziet hoe mooi dat er bij ligt. Er zijn altijd dingen te verbeteren, maar de gemeente weet me vaak te verrassen en verbazen over hoe zaken worden aangepakt.”

Quote Er zijn altijd dingen te verbeteren, maar de gemeente weet me vaak te verrassen en verbazen over hoe zaken worden aangepakt Herman Willems

Trots op…

,,Ik vind Den Bosch een van de mooiste steden van de wereld, maar eigenlijk besef je dat pas als je de stad aan mensen van buitenaf laat zien. Of als je zegt dat je uit Den Bosch komt, dat zeg je toch met een ander gevoel dan iemand uit bijvoorbeeld Lelystad. Kijk alleen maar naar de Binnendieze. Vroeger een open riool, nu is het een topattractie.”