De stad van... Huub van Mackelenbergh: 'Mijn hoofd sloeg op hol toen ik werd gevraagd door FC Den Bosch’

DEN BOSCH - Huub van Mackelenbergh is ondernemer, in te huren als dagvoorzitter én sinds kort voorzitter van FC Den Bosch. ,,De bereidheid om elkaar te helpen is in deze stad heel groot.”

,,Ik heb het gekke gebrek dat ik altijd iets voor de stad wil doen", zegt Huub van Mackelenbergh (48). Daarom is de kans groot dat je hem tegen het lijf loopt bij welk lokaal initiatief dan ook.

Hij heeft zijn eigen train- en coachingbureau, maar is vooral zichtbaar in zijn rol als dagvoorzitter of presentator. Sinds een half jaar is hij ook voorzitter van FC Den Bosch. ,,Mijn hoofd sloeg op hol toen ik werd gevraagd. Omdat ik verrast was, maar ook door de kansen die ik zie. Ik heb geen verstand van juridische zaken, maar weet wel hoe je de club een plek kunt geven in de gemeenschap.”

,,Ja, de functie bevalt, al is dit natuurlijk een gekke tijd. Het is nu vooral besturen, terwijl ik juist energie krijg van al die mooie Bosschenaren op de tribune, die trots zijn of juist zeuren. Ik kijk er naar uit dat ze weer naar het stadion mogen. Buiten de stad zegt een Bosschenaar dat er geen mooiere plek is op aarde, daarbinnen heeft-ie overal commentaar op. Dat vind ik mooi, charmant."

Adembenemend uitzicht op Sint-Jan

Van Mackelenbergh woont in de Hinthamerstraat, vanaf zijn dakterras is het zicht op de Sint-Jan adembenemend. ,,Ik had het er laatst over met mijn zoon. Hoe vaak zouden we samen al over de Markt zijn gefietst? Ik ben hier geboren en ga er ook niet meer weg. Aan de ene kant is dat eenkennig en ik vind het ook bekrompen als iemand zegt dat ie niet kan zonder de stad. Maar dat vind ik ook wel weer een romantische bekrompenheid. Dan geef je wél om de stad. Ik ben ook niet van het soort die denkt dat er geen andere mooie steden zijn, maar ik vind het wel leuk om te zeggen dat we de mooiste kerk van de wereld hebben. Wat natuurlijk niet zo is..."

Hij houdt van de stilte in de ochtend en avond, maar nog veel meer van geluid in de binnenstad. ,,Ik vind dat Den Bosch altijd muziek nodig heeft. Het maakt niet uit of het een carnavalsclubke is of iemand op een draaiorgel: als ik muziek hoor ga ik ernaar op zoek. Muziek maakt dat de stad leeft."

Trots op...

,,De bereidheid om elkaar te helpen is in deze stad heel groot. Dat zie je bij een initiatief als Swim to Fight Cancer, waar meer geld wordt opgehaald dan in andere steden. Veel mensen zijn bereid om vanuit hun kracht - of dat nou geld, energie of creativiteit is - de schouders eronder te zetten. Zo krijgen we hier écht dingen voor elkaar.”

Volledig scherm Huub van Mackelenbergh, vertolkt sinds 2008 de rol van Hendrien tijdens carnaval. Uiteraard alleen in schrikkeljaren. © Marc Bolsius