De stad van Jacco Wijnia: ‘Wij geven geen standaardlessen uit boekjes’

Zeven gitaren, drie piano’s, een klarinet, djembé en nog een heleboel andere instrumenten vullen de studio van Jacco Wijnia (31). ,,Het werkt verslavend”, zegt de muzikant die nooit genoeg instrumenten bezit.

Wereldwijd geluisterd

Zijn specialiteit: piano. Naar zijn muziek wordt wereldwijd geluisterd, met zo’n 50.000 maandelijkse liefhebbers op Spotify. Vanwege zijn persoonlijke carrière komt lesgeven er even niet van, maar op het organisatorische vlak is hij nog nauw betrokken bij het wel en wee van MuziekLesDenBosch. ,,Ik ben ook nog bezig met een singer/songwriterplaat. Ik kom er niet echt aan toe om die af te ronden, maar zo gaat dat als muzikant. Dan ben je eraan gewend om met veel verschillende dingen tegelijk bezig te zijn.”

Anti-kraakpand

Wijnia, die voor zijn verhuizing in 2013 nog weinig raakvlakken had met Den Bosch, koos toch deze stad om een muziekschool te beginnen, overigens samen met Jan van de Laar. ,,Er gebeurde hier nog niet veel met popmuziek en we konden een anti-kraakpand krijgen op de Hambakenwetering. Was een mooie plek, moesten we buiten echt lampen neerzetten om nog iets van verlichting te hebben. Het lag helemaal afgelegen, niemand had last van de muziek dus we speelden dag en nacht. Er hing een heerlijke sfeer, een guerrilla-plek werd het soms genoemd.”

Culturele verbinding

Maar zoals altijd met anti-kraak was de huisvesting tijdelijk. MuziekLesDenBosch had de keuze: of een pand delen met een sportschool, of intrekken in Huis73, de voormalige Muzerije. Het werd dat laatste vanwege de culturele verbinding met andere instanties. Daar zit de muziekschool nu in zes studio’s op de derde verdieping. ,,Hier beneden hebben we ook nog een bandruimte. Dit is ook echt een toffe plek.”

Wijnia wil en kan geen bepaald stempel op de muziekschool plakken, want flexibiliteit is juist een van de belangrijkste ingrediënten. ,,We geven geen standaardlessen uit boekjes, het gaat er ook om wat de leerling wil. Als die in de auto een leuk nummer heeft gehoord zet de docent dat gerust op, om te kijken of er een partij inzit die de leerling kan spelen.”

Trots op...

,,Op de manier waarop we bij de muziekschool voor elkaar opkomen. We hebben vorige week een festival gehouden en niet alles ging goed, externe partijen hebben best wat laten liggen. Heel mooi hoe we dan met elkaar de schouders eronder zetten. Daarnaast de sfeer in de stad. Ik betrap mezelf erop dat ik Den Bosch regelmatig een dorp noem. Het is open, gemoedelijk. Ik heb ook in Tilburg en Londen gewoond, maar dit is inmiddels echt mijn thuisstad.”