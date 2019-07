De stad van... Jack van Raamsdonk: ‘Nog iedere keer kippenvel als de M-Side mijn nummer zingt’

Er is niemand die vaker in een stadion zingt dan hij. Het is een concert van één nummer, maar toch. Jack van Raamsdonk (55) brengt voor vrijwel iedere thuiswedstrijd van FC Den Bosch de supporters in de stemming met zijn ‘Met heel mijn hart’. Dat doet hij graag, want hij is er toch. Vanaf de eretribune hoort hij hoe ook de M-Side zijn nummer met regelmaat zingt. ,,Dat is kippenvel, iedere keer weer. Ik heb nummers geschreven voor Django Wagner, Roy Donders, John de Bever en een gouden plaat gekregen in Duitsland, maar dat nummer is wel héél speciaal voor mij. Ik heb het ooit bedacht op de wc. Dat was nog vóór de smartphone, had ik altijd pen en papier liggen voor als ik een ingeving kreeg. Ik ben een nogal fanatieke supporter. Wint FC Den Bosch, dan kijk ik de samenvatting drie keer, als ze verliezen kijk ik niks. Als ze scoren wordt ‘Leve de lol’ gedraaid, ook een nummer van mij. Dat vind ik geweldig, want je liedjes zijn toch kindjes van je. Dan is het net alsof dat kindje even aandacht krijgt.’’