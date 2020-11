De stad van Jan Dirk Vis: ‘ik moet de Sint-Jan kunnen ruiken’

Vorige week pakte Jan Dirk Vis (49) de fiets voor een afspraak in Uden. De afstand tussen huis en kantoor, zo'n vijf kilometer, overbrugt hij nu meestal lopend. Daar is alle tijd voor. ,,Er is nu natuurlijk niemand die iets organiseert", zegt de directeur van Jan Vis. Het personeelsbestand is vanwege de coronacrisis gekrompen van vijftien naar negen. ,,Het is diep triest, maar we zijn een gezond bedrijf en komen hier doorheen. Dat geeft rust en daarom is dit ook wel een relaxte en fijne periode.”

Elke dag zaterdag

Vis is niet langer vier avonden in de week van huis en vliegt even niet de hele wereld rond. Hij heeft nu alle gelegenheid om van zijn negen weken oude dochter te genieten. ,,Het is eigenlijk elke dag zaterdag. Ik verwacht dat het in januari weer begint, want artiesten worden meestal een half jaar van tevoren geboekt.”

Zomertheater

In samenwerking met een aantal andere lokale bedrijven stampte het bedrijf van Vis - dat hij runt met zus Brigitte - afgelopen zomer in recordtempo Het Zomertheater uit de grond. De optredens bij de Pettelaarse Schans van onder meer Danny Vera, Maan en Tino Martin waren binnen no-time uitverkocht. ,,Daar doe je het voor, we waren blij dat we mensen een avondje uit konden bieden."

Leerschool

Vis studeerde in Amerika, werkte daar bij een artiestenbureau en trad op als clown, toen zijn vader halverwege de jaren negentig belde. Tijd om in het familiebedrijf te komen. ,,Charly Lownoise en Mental Theo braken toen net door, ik ben overal mee naartoe geweest. Dat was mijn leerschool, naast de lessen aan tafel van mijn ouders.”

43 verschillende landen

Is het eigenlijk wel logisch, een artiestenbureau dat gevestigd is in Den Bosch? ,,Dat maakt geen bal uit. Vorig jaar hebben onze artiesten in 43 verschillende landen opgetreden. Als je in Amerika vertelt dat we 45 minuten van Amsterdam zitten, is dat voor hen gewoon Amsterdam. En als ik internationale klanten ontvang, vinden ze Den Bosch juist een gemoedelijke en fijne stad. Niet zo druk als Amsterdam of Utrecht."

Verhuizen is voor Vis simpelweg geen optie, zowel zakelijk als privé. ,,Mijn vriendin komt uit Utrecht, bij ons eerste afspraakje zei ik al: 'Ik ga niet weg uit Den Bosch'. Dit is zo'n heerlijke stad, ik moet de Sint-Jan kunnen ruiken."

Trots op...

,,Op de ongedwongen Bourgondische gezelligheid. Als ik zaterdagochtend twee uur de stad in ga voor boodschappen, ben ik daar maar een kwartier mee bezig. Het is een half uurtje lopen en de rest ben ik aan het kletsen. Met de slager, de bakker, een kopje koffie in het café. Die gezelligheid, dat is deze stad voor mij.”