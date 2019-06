De stad van...Jan-Willem van den Akker: ‘Ik wil een spontaan en authentiek gesprek’

Hij is bezig aan het tiende seizoen van In Gesprek Met. ,,Ik bereid nooit iets voor, want dan is het minder spontaan. Het is een kwestie van goed luisteren en nadenken over een logische volgende vraag. Scherp zijn. Gasten zitten onvoorbereid aan tafel, dus je krijgt een authentieke reactie. Er is niks voorgekauwd en we nemen het in één take op.’’