De stad van Jeroen Kurvers: ‘Iedere zaterdag de stad in voor koffie en een Bossche bol’

Jeroen Kurvers (49) zet een boodschappentas op tafel. ‘De Bossche Markt, altijd gezellig’ staat erop, boven een afbeelding van diezelfde Markt. ,,En dit is het oude logo, uit 1992”, zegt Kurvers. ,,Is toch geweldig als iedereen straks met deze tas over de markt loopt?” Op de zijkant staan bedrijven die hebben bijgedragen aan het initiatief van Stichting Marktpromotie. Kurage Verpakkingen, het bedrijf van Kurvers, is ook vertegenwoordigd. Hij heeft de draagtassen, gemaakt van gerecyclede petflessen, laten produceren in Vietnam.