De Stad Van John Hendrix: ‘Ik kijk altijd uit naar die twee dagen op de markt’

‘God weet alles, maar den Bosschenaar weet alles beter’, staat op een bordje achter de toonbank. Het hangt er al sinds de opening in 1983, gekregen van iemand buiten de stad. ,,Mooie spreuk, hè? Er zit natuurlijk ook wel een kern van waarheid in”, lacht John Hendrix (63).

Zijn vader had een fietsenwinkel in de binnenstad, Kolperstraat. Het was nou niet zo dat hij als kind dacht: dat is ook mijn roeping. ,,Maar ik kwam van de havo af en had geen idee wat ik wilde. Lanterfanten was er thuis niet bij, dus ik moest mijn vader helpen.”

Quote Lanterfan­ten was er thuis niet bij, dus ik moest mijn vader helpen John Hendrix

Dat bevalt eigenlijk verrassend goed. Hendrix gaat in dienst bij een andere fietsenzaak. Als een pand aan de Graafseweg vrijkomt begint hij voor zichzelf. Dat is alweer bijna veertig jaar geleden. Maar op woensdag en zaterdag is de winkel gesloten, dan staat hij op de markt.

‘Ik hoop dat ik het ook zolang volhoud’

,,Dat heb ik in 1996 van mijn vader overgenomen, hij stond er al vanaf 1955. Tot zijn dood in 2008 heeft hij mij meegeholpen. Dat vond hij mooi, maar ik ook. Ik hoop dat ik het zelf ook zo lang volhoud. Ik kijk iedere week weer uit naar die twee dagen. De mensen die nu op de markt staan hebben het vaak ook overgenomen van hun ouders, dus je kent elkaar al jaren.”

Quote De mensen die nu op de markt staan hebben het vaak ook overgeno­men van hun ouders, dus je kent elkaar al jaren John Hendrix

Zo veel drukker in de stad

Hij staat naast de kaasboer. ,,Daar komen ook iedere week dezelfde mensen, dus ook de klanten ken je al heel lang. Je hoort er van alles. Ik ben een echt stadskind, ik vind het mooi om iedere week op die manier terug te komen, al zou ik nu niet meer in de binnenstad willen wonen. Het is zoveel drukker geworden. Maar ik heb er een heel fijne jeugd gehad. Ik zat op de lagere school met allemaal kinderen van zakenlui. Heel gezellig. We konden overal spelen, dat kun je je nu niet meer voorstellen. Ik weet nog dat De Pijp werd afgebroken, daar speelden we ook altijd. Het was ook handig om in de binnenstad te wonen toen ik op stap ging. Kon ik kruipend naar huis.”

Quote Het was ook handig om in de binnenstad te wonen toen ik op stap ging. Kon ik kruipend naar huis John Hendrix

Trots op…

,,Ik vind het mooi hoe de gemeente probeert de stad terug te brengen in de oude staat. De winkelgevels bijvoorbeeld. Nostalgie, hè. Ik heb ook de tijd meegemaakt dat daar allemaal niks mee werd gedaan, dus ik vind dit een positieve ontwikkeling. Het is een gezellig stadje. Het centrum is niet zo groot, maar als je een beetje de weg en de mooie plekjes kent, kun je hier prima uit de voeten.”