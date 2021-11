De Stad Van John Verzantvoort: ‘De aantrekkingskracht van de markt wordt onderschat’

Het moet nog negen uur ’s ochtends worden, maar John Verzantvoort (62) heeft zijn eerste ronde over de markt alweer gemaakt. ,,Op zaterdag komen de eerste klanten al om half zeven.” Dat is het startsein voor een kleine marathon. ,, Ik loop zes rondes over de markt, vijf met koffie, één met soep. Dat is een kilometer of dertien, vijftien. De bestrating is een verschrikking, dus dat is wel een aanslag op je knieën en rug.”

Maar klagen hoor je Verzantvoort niet. Hij zit achter een kopje koffie van het terras van Tijl Uilenspiegel. Hij is om de hoek geboren, letterlijk. ,,Markt 26, daar zit nu de Döner King. Daar hadden we een cafetaria. Die was van mijn opa, later van mijn vader. Ik heb er zelf ook twintig jaar gewerkt. Daarnaast hadden we een groothandel met soepen en sauzen, met die producten liepen we ook over de markt. De cafetaria hebben we weggedaan, maar de rest heb ik overgenomen.”